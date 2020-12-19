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Son dakika haberleri! flaş

19.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:06
Son dakika haberleri! flaş

Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür.

Bakan Koca: Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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