Son dakika haberleri! flaş

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Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür.

Bakan Koca: Gaziantep'te yoğun bakım ünitesinde meydana gelen elim olay hepimizi üzmüştür. Vefat sayımız 9 oldu. Yangından etkilenen diğer hastalar 112 acil ekiplerimiz tarafından civar hastanelere nakledildi. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Olayı yakından takip ediyoruz.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı