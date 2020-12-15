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15.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:34
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Bakan Dönmez: (Nahcıvan doğal gaz hattı temeli ne zaman atılır, ne kadar sürede proje tamamlanır sorusu üzerine) 25 Şubat'taki ziyarette her iki Cumhurbaşkanının kararlaştırdığı bir konu idi.

Bakan Dönmez: (Nahcıvan doğal gaz hattı temeli ne zaman atılır, ne kadar sürede proje tamamlanır sorusu üzerine) 25 Şubat'taki ziyarette her iki Cumhurbaşkanının kararlaştırdığı bir konu idi. Döner dönmez Botaş'ı görevlendirdik. Ekim ayı sonu itibariyle mühendislik etüt çalışmaları tamamlandı. İhale hazırlıkları tamamlandı. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ihalesi tamamlanmış olur. İnşallah işe başlattıktan sonra 12 ayda projeyi tamamlayacağız, hedefimiz o...


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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