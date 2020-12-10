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Son Dakika | FLAŞ

10.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:59
Son Dakika | FLAŞ

Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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