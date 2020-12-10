Son Dakika | FLAŞ
10.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:59
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı: Şanlıurfa'da PKK/KCK/ PYD/YPG terör örgütü mensubu 1 şüpheli, üzerindeki bombayı patlatmaya çalışırken uygulama noktasındaki görevli polis tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı