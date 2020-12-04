Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor."
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Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor."

04.12.2020 19:30 | Son Güncelleme: 04.12.2020 19:34
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca:

Son dakika haber: Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanı Koca: "Bugün tespit edilen 6 bin 903 yeni hasta var. Ağır hasta sayısı da aktif hasta sayısı da artmaya devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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