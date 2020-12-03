Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa...

03.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.12.2020 20:38
Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa...

Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.

Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyen karanlık çevrelerin ümitlerinin bir kez daha boşa çıkarılacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

İlgili Haberler

İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi
İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesi
Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı
Türkiye, İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı
Trump'tan İranlı bilim insanı Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin yorumsuz paylaşım
Trump'tan İranlı bilim insanı Fahrizade'nin öldürülmesine ilişkin yorumsuz paylaşım

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Enes Batur Ajda Pekkan Bülent Ersoy Caner Cindoruk
Spor Falcao Sörloth Okan Buruk Mbaye Diagne Sergen Yalçın
Tüm Haberler Ocak İzmir Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erdoğan, görüşmede, İranlı bilim adamı Muhsin Fahrizade suikastının bölgenin barış ve huzurunu hedef aldığını ancak bölgeyi istikrarsızlığa... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 20:40:12. #1.14#
title