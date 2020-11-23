Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu
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Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

23.11.2020 16:50 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:21
Terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı! 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı bölücü terör örgütü PKK üyesi 4 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan terör örgütü PKK mensubu sayısı 210'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 4 teröristin daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

2020 YILINDA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 210'A YÜKSELDİ

Teslim olanların 1997 ve 2018 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları Suriye, İran ve Irak'ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısının 210'a yükseldiği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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