Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı"
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Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı"

21.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:30
Sağlık Bakanı Koca:

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı.

Sağlık Bakanı Koca: "Ağır hasta sayısı 4 ayda 8 kat arttı. Bir gündeki yeni hasta sayımız, 5.000'in üzerinde. Dünkü can kaybımız, 141. Mücadeleden daha az yara, daha az acıyla çıkmak için, zorunlu tedbirlere kendi tercihimizi eklemeliyiz. En iyi tedbir evimizdir. Mecburiyet yoksa dışarı çıkmayın."

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 15:30:44. #1.14#
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