Son dakika haberleri... FLAŞ
08.10.2020 22:24 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:28
Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.
Bakan Albayrak: Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı