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Son dakika haberleri... FLAŞ

08.10.2020 22:24 | Son Güncelleme: 08.10.2020 22:28
Son dakika haberleri... FLAŞ

Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.

Bakan Albayrak: Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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