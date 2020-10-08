Son dakika haberleri... FLAŞ

Son dakika haberleri: Bakan Albayrak: Ulaştırma ve Altyapı Eski Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim.Rabbim tüm hastalara acil şifalar versin.