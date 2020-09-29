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Son dakika haberleri! FLAŞ

29.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:07
Son dakika haberleri! FLAŞ

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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