Son dakika haberleri! FLAŞ
29.09.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.09.2020 18:07
Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vefat haberinden derin üzüntü duyduğum Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet, Türk milleti adına dost ve kardeş Kuveyt halkına başsağlığı diliyorum.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zafer Fatih Beyaz