Son dakika haberleri! flaş

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Gelen son dakika haberine göre Bakan Albayrak: Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi.
28.08.2020 15:50 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:50
Bakan Albayrak: Tüm ihracatçılarımızın yolu açık, işleri bereketli olsun. Türk Eximbank'ın ihracatçılarımız için hazırladığı alternatif finans kaynakları zenginleştirildi. "Katılım Finans Sistemi" ülkemiz ve ihracatçılarımız için hayırlar getirsin.
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Kaynak: DHA