Son dakika haberleri... FLAŞ

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Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 24 , bugünkü test sayısı 98 bin 231 , bugünkü vaka sayısı bin 502 , bugün iyileşen sayısı 887.
25.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:41
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün Koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 24 , bugünkü test sayısı 98 bin 231 , bugünkü vaka sayısı bin 502 , bugün iyileşen sayısı 887.
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Kaynak: DHA