Son dakika haberleri... flaş!

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Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.
25.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 17:31
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanmasına karar verdi.
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Kaynak: DHA