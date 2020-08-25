Son dakika haberleri! flaş Son dakika gelişmesine göre Bakan Albayrak: Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz.

Bakan Albayrak: Biz gücümüzü bu ülke için çalışan, üreten, inanan, destek veren milyonlardan alıyoruz. Kimse bileğimizi bükemez. Ağustos'ta reel sektör güven endeksi 106,2, hizmet sektörü güven endeksi 70,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi 94,9 oldu. Kapasite Kullanım ise %73'e yükseldi.

Kaynak: DHA