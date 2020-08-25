Son dakika haberleri... FLAŞ

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Son dakika gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı: Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
25.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 25.08.2020 09:24
İçişleri Bakanlığı: Van-Başkale kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist etkisiz hale getirildi.
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Kaynak: DHA