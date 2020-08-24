Son dakika haberleri: FLAŞ Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye siyasetinin tek mottosunun 'Tayyip Erdoğan' gitsin de nasıl giderse gitsin haline düşmesi yüreğimizi acıtıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye siyasetinin tek mottosunun 'Tayyip Erdoğan' gitsin de nasıl giderse gitsin haline düşmesi yüreğimizi acıtıyor. Biz milletimizin desteğiyle sandıkla geldik; gideceksek de öyle gideriz. Tek karar merci milletin iradesidir. Biz Allah'ın izniyle ve milletimizin desteğiyle 2023'te de ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

Kaynak: DHA