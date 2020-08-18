Son dakika haberleri! FLAŞ

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Gelen son dakika haberine göre YÖK Başkanı Saraç: Son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek.
18.08.2020 12:18 | Son Güncelleme: 18.08.2020 12:55
YÖK Başkanı Saraç: Son olarak yaptığımız yetki devri ile Eğitim Fakültelerimizdeki öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatların ve kredilerin belirlenmesinde artık YÖK değil yükseköğretim kurumlarımızın ilgili kurulları karar verecek.
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Kaynak: DHA