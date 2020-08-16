Son dakika haberleri! flaş Gelen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı: Bölücü terör örgütünde çöküş devam ediyor, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Kaynak: DHA