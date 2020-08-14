Son dakika haberleri... flaş

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Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakarlık yapıyor.
14.08.2020 10:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 12:00
Bakan Koca: Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakarlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.
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Kaynak: DHA