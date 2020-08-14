Son dakika haberleri... flaş Son dakika gündem haberine göre Bakan Koca: Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakarlık yapıyor.

Bakan Koca: Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakarlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak.

Kaynak: DHA