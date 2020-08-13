Son dakika haberleri | FLAŞ

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Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırıldığımız hala gözümüzün önündedir.
13.08.2020 18:47 | Son Güncelleme: 13.08.2020 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırıldığımız hala gözümüzün önündedir.
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Kaynak: DHA