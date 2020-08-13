Son dakika haberleri | FLAŞ Bir son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırıldığımız hala gözümüzün önündedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin 14 Ağustos 2001 tarihinden bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Provokatif cinayetlerle nasıl köşeye sıkıştırıldığımız hala gözümüzün önündedir.

Kaynak: DHA