Son dakika haberleri | FLAŞ

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
11.08.2020 13:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:37
İçişleri Bakanlığı: Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışması sonucu, PKK/ KCK terör örgütünde faaliyet yürüten 2'si anne oğul olmak üzere 3 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristlerden annenin terör örgütüne 2015 yılında katıldığı tespit edildi.
Böylelikle; 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 128'e yükseldi.
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Kaynak: DHA