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Son dakika güncel haberine göre Bakan Albayrak: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.

Son dakika haberleri... FLAŞ
10.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:52

Bakan Albayrak: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.


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Kaynak: DHA

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