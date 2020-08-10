Son dakika haberleri... FLAŞ

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Son dakika güncel haberine göre Bakan Albayrak: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti.
10.08.2020 12:34 | Son Güncelleme: 10.08.2020 12:52
Bakan Albayrak: İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor.
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Kaynak: DHA