Son dakika haberleri: flaş Son dakika güncel haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek, başvuruların 28 Eylül 2020 tarihine kadar TKİ'ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'ne yapılabileceğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek, başvuruların 28 Eylül 2020 tarihine kadar TKİ'ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'ne yapılabileceğini söyledi.

Kaynak: DHA