Son dakika haberleri: flaş

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Son dakika güncel haberi: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek, başvuruların 28 Eylül 2020 tarihine kadar TKİ'ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'ne yapılabileceğini söyledi.
06.08.2020 11:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:25
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Işıklar, Geventepe ve Atabacası kömür ocağında çalışan işçilerin kıdem ve ihbar tazminat başvurularının başladığını belirterek, başvuruların 28 Eylül 2020 tarihine kadar TKİ'ye bağlı Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü'ne yapılabileceğini söyledi.
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Kaynak: DHA