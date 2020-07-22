Son dakika haberleri... FLAŞ

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Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve Jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.
22.07.2020 19:07 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:12
İçişleri Bakanlığı: Emniyet ve Jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi.
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Kaynak: DHA