Son dakika haberleri... FLAŞ

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Son dakika güncel haberi: Türk Tarih Kurumu: 14 Temmuz 2020 tarihinde "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir.
22.07.2020 12:03 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:06
Türk Tarih Kurumu: 14 Temmuz 2020 tarihinde "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Prof. Dr. Ahmet YARAMIŞ Türk Tarih Kurumu Başkanlığından istifa etmiştir
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Kaynak: DHA