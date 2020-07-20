Son dakika haberleri... flaş Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir."

Kaynak: DHA