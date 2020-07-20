Son dakika haberleri... flaş

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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür.
20.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ada'da hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı Kıbrıs Türkü'nün siyasi eşitliğini ve Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını gecikmeksizin teslim etmelidir."
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Kaynak: DHA