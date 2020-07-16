Son dakika haberleri... flaş Son dakika habere göre Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı.

Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.

Kaynak: DHA