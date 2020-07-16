Son dakika haberleri... flaş

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Son dakika habere göre Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı.
16.07.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:05
Van'daki Artos Dağı'na çarparak kırıma uğrayan İnsanlı Keşif Uçağı ile ilgili ekiplerin olay yerindeki çalışması tamamlandı. Ekipler, uçağın kara kutusu ve parçalarını incelemek üzere olay yerinden aldı.
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Kaynak: DHA