Son dakika haberleri | FLAŞ Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz.

Kaynak: DHA