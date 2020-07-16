Son dakika haberleri | FLAŞ
Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı.
16.07.2020 10:50 | Son Güncelleme: 16.07.2020 11:50
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Eskiden olduğu gibi yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacak, üstelik Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restorasyonu, bütçeleri birkaç katına çıkarıldı. Çok ciddi bütçelerle restorasyonları hızlandırıyoruz.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA