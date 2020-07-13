Son dakika haberleri | flaş

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Son dakika haberleri: ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir.
13.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 13.07.2020 11:15
ÖSYM Başkanı Halis Aygün: 16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES'e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim.
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Kaynak: DHA