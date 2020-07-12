Son dakika haberleri: flaş

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Son dakika güncel haberine göre MSB: Kahraman Komandolarımız PençeKaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor.
12.07.2020 16:56 | Son Güncelleme: 12.07.2020 18:08
MSB: Kahraman Komandolarımız PençeKaplan Operasyonu bölgesinde terör yuvalarını yerle bir etmeye devam ediyor. Her mağaraya giren, her taşın altına bakan Komandolarımız bölgede gizlenen 3 PKK'lı teröristi daha bularak SİHA'larımızın da desteğiyle etkisiz hale getirdi.
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Kaynak: DHA