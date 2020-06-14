Son dakika haberleri | flaş

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Son dakika güncel haberi... İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.
14.06.2020 10:53 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:58
İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristin 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu listede yer alan sözde Amed eyaleti maliye ve cephane sorumlusu Seyit Batman kod adlı Ekrem İptaş olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA