Son dakika haberleri | flaş

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Son dakika haberi: Bakan Koca: Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu.
11.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:43
Bakan Koca: Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim.
Kaynak: DHA