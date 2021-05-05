Son dakika haberleri | Flamingolar, Tuz Gölü ile Yarışlı ve Suvla göllerindeki evlerine dönmeye başladı
Son dakika habere göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu'nun "allı turna"sı olarak bilinen flamingoların evlerine döndüğünü belirtti.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu'nun "allı turna"sı olarak bilinen flamingoların evlerine döndüğünü belirtti.
Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kusursuz güzelliğiyle bilinen flamingolar, evlerine döndüler. Anadolu'nun 'allı turna'sı sonbahara kadar bizimle kalacak." ifadelerini kullandı.
Kurum paylaşımında, flamingoların Aksaray'daki Tuz Gölü, Burdur'daki Yarışlı Gölü ve Çanakkale'deki Suvla Gölü'ndeki görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe