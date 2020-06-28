Son dakika haberleri! FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Arapları uyardı Açıklaması
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Son dakika haberleri! FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Arapları uyardı Açıklaması

Son dakika güncel haberi: Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planını uygulamaktan vazgeçse dahi, Arapları, bu ülke ile normalleşme sürecine girmemeleri konusunda uyardı.

Son dakika haberleri! FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Arapları uyardı Açıklaması
28.06.2020 02:13 | Son Güncelleme: 28.06.2020 02:16

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, İsrail, Batı Şeria'yı ilhak planını uygulamaktan vazgeçse dahi, Arapları, bu ülke ile normalleşme sürecine girmemeleri konusunda uyardı.

Filistin televizyonuna konuşan Ureykat, "İsrail ilhak planından vazgeçerse normal ilişkiler kuracağız." şeklinde konuşanların olduğunu söyledi.

İsrail'in, ilhak planını uygulamaktan vazgeçmesi durumunda, Arapları, Tel Aviv'le normal ilişkiler kurmamaları konusunda uyaran Ureykat, bunun yanlış olacağını ifade etti.

Ureykat, İsrail'in 1967'de işgal ettiği topraklardan çıkması durumunda, kendileriyle normal ilişkilere geçebileceklerine dair inisiyatifleri olduğunu hatırlattı.

İsrail'in, Filistin topraklarını ilhak etmesi durumunda sahada olanlardan sorumlu olacağını vurgulayan Ureykat, bu ülke için "İşgal gücü olarak tam bir sorumluluk altında olacak ve Netanyahu, Rafah, el-Halil ve Kudüs kentlerinde çöplerin toplanmasından sorumlu olacaktır." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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