Son dakika haberleri: Fizik tedavi kliniğinden şehit ve gazi ailelerini ücretsiz muayene ve tedavi
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Son dakika haberleri: Fizik tedavi kliniğinden şehit ve gazi ailelerini ücretsiz muayene ve tedavi

İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan - Haberler | Yerel

Son dakika yerel haberine göre Fizik tedavi kliniğinden şehit ve gazi ailelerini ücretsiz muayene ve tedavi Van'ın Erciş ilçesindeki özel fizik tedavi kliniği, şehit aileleri ve gazileri ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Fizik tedavi kliniğinden şehit ve gazi ailelerini ücretsiz muayene ve tedavi

VAN - Van'ın Erciş ilçesindeki özel fizik tedavi kliniği, şehit aileleri ve gazileri ücretsiz muayene ve tedavi hizmeti veriyor.

Kliniğe gelen 15 Temmuz şehidi Halil Hamuryen'in abisi Bilal Hamuryen, 15 Temmuz'da kardeşinin Gölbaşı Özel Hareket Daire Başkanlığına yönelik hain saldırıda şehit düştüğünü belirterek, "Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. 15 Temmuz'u yapan FETÖ ve arkasındaki güçleri Allah kahretsin. Veysel Uludağ hocamıza şehit ailelerine yardımda bulunduğu ve muayene ettiği için çok teşekkür ederim" dedi.

Kliniğin sahibi uzman fizyoterapist Veysel Uludağ ise spor yaralanmaları sporcu sağlığı üzerine çalıştığını belirterek, "Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanıyım. Bu anlamda biz kendi kliniğimizde özellikle şehit ailelerine ve gazilerimize ücretsiz fizik tedavi hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamdaki hassasiyetimizin sebebi, bu ülkenin değerlerinin farkındayız. Bu ülkenin sınırlarının şehit ve gazi kanlarıyla çizildiğinin farkındayız. Bu hassasiyeti göstermek adına özellikle hasta bireylerde sağlıklarına kavuşabilmek adına, sağlıklı kişilerde ise günlük yaşam kalitesini artırabilmek adına doğru egzersiz reçetesini vermeyi amaçlıyoruz. Ülkemizin bu zor zamanlarında canlarıyla kanlarıyla hayatını kaybeden bu değerli insanlara minnettarız. Onlar için elimizden ne geliyorsa bu anlamda maddi ve manevi olarak yapmanın gururunu taşıyoruz. Ayrıca şehit ve gazi ailelerinde bel ağrısı, kas ağrısı, bel ve boyun fıtığı, eklem ağrıları gibi fizik tedaviye ihtiyaç gerektiren birçok problemleri olabilir. Hepsinin muayene ve tedavilerini zaman kavramı olmaksızın gerçekleştiriyoruz" dedi.

Şehit ve Gazi Derneği Başkanı Hanifi Yavuz ise şehit aileleri ve gazilere yönelik hizmetlerinden dolayı Veysel Uludağ'a teşekkür etti.

Son dakika haberleri: Fizik tedavi kliniğinden şehit ve gazi ailelerini ücretsiz muayene ve tedavi
Son dakika haberleri: Fizik tedavi kliniğinden şehit ve gazi ailelerini ücretsiz muayene ve tedavi
Son dakika haberleri: Fizik tedavi kliniğinden şehit ve gazi ailelerini ücretsiz muayene ve tedavi
Son dakika haberleri: Fizik tedavi kliniğinden şehit ve gazi ailelerini ücretsiz muayene ve tedavi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kalkan

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