Son dakika haberleri! Fitch: Yüksek enflasyon küresel büyümenin görünümü için risk

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yüksek enflasyon görünümünün, küresel büyümenin görünümü için risk oluşturduğunu duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, küresel ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yüksek enflasyon görünümünün, küresel büyüme üzerinde baskı oluşturduğu belirtilen açıklamada, ABD'de bu yılın ikinci yarısında da enflasyonun çok yüksek seyretmesi halinde orta vadeli enflasyon beklentilerinin artabileceği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu senaryonun gerçekleşmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha önce tahmin edilenden daha hızlı bir parasal sıkılaştırmaya gidebileceği aktarıldı.

Normal şartlarda ABD ve Avrupa'da bu yılın ikinci yarısında çekirdek enflasyonun büyük oranda azalmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, bu durumun gelişmiş ekonomilerin merkez bankalarına "para politikalarını kademeli bir şekilde normalleştirme imkanı" tanıyacağı belirtildi.

Fitch'in, Fed'in bu yıl 100 baz puan, gelecek yıl da 100 baz puanlık daha faiz artışına gitmesini beklediği aktarılan açıklamada, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bu yıl 75 baz puan, gelecek yıl 50 baz puan, Avrupa Merkez Bankası'nın da (ECB) 2022'de 20 baz puanlık faiz artırımında bulunmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin etkisiyle artan enerji fiyatları enflasyon ve küresel büyümeye ilişkin riskleri artırabilir." denildi.