Son dakika haberleri: Fitch-Toparlanma umutlarıyla petrol fiyat öngörüleri yükseldi

Son dakika haberler... Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, talepte beklenenden daha güçlü artış olacağına ilişkin gelişmeler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) destekleyici politikalarıyla, petrol fiyatlarına ilişkin öngörülerin yükseldiğine dikkat çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch, talepte beklenenden daha güçlü artış olacağına ilişkin gelişmeler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) destekleyici politikalarıyla, petrol fiyatlarına ilişkin öngörülerin yükseldiğine dikkat çekti.

Fitch'in yeni açıklanan raporuna göre, Brent petrolün fiyatı 2021'de varil başına 58 dolar ve gelecek yıl 53 dolar olarak öngörülürken, Batı Teksas petrolünün (WTI) fiyatı bu yıl varil başına 55 dolarda kalacak ve 2022'de varil başına 50 dolara gerileyecek. Raporda, her iki petrol türü için fiyat öngörüleri, öncekilere göre önemli ölçüde yukarı yönle revize edildi.

Rapora göre, öngörülerdeki bu güncelleme, beklenenden daha güçlü petrol talebini ve 2020 yılının ikinci yarısındaki ekonomik toparlanmayı, en son kısıtlamalar ve diğer seyahat yasakları etkisinin oldukça küçük kalmasını, ve Suudi Arabistan'ın günde bir milyon varillik gönüllü kesintilerine de içeren OPEC+ arz kısıtamalarını yansıtıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı