Son dakika haberleri... Fitch: Küresel navlun fiyatları kısa vadede yüksek kalmaya devam edecek
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Son dakika haberleri... Fitch: Küresel navlun fiyatları kısa vadede yüksek kalmaya devam edecek

Son dakika haberleri... Fitch: Küresel navlun fiyatları kısa vadede yüksek kalmaya devam edecek
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi... Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel navlun fiyatlarının kısa vadede yüksek kalmaya devam edeceğini, ancak uzun vadede tedarik zincirindeki aksaklıklar giderildiğinde ve daha fazla yeni gemi konuşlandırıldığında daha ılımlı hale geleceğini bildirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel navlun fiyatlarının kısa vadede yüksek kalmaya devam edeceğini, ancak uzun vadede tedarik zincirindeki aksaklıklar giderildiğinde ve daha fazla yeni gemi konuşlandırıldığında daha ılımlı hale geleceğini bildirdi.

Fitch'ten yapılan açıklamada, küresel konteyner taşımacılığı şirketlerinin yüksek navlun fiyatlarından yararlandığı aktarıldı.

Salgınla birlikte kişisel koruyucu ekipman, mobilya ve bahçe ekipmanı gibi ürünlerin ticaretindeki artış ile konteyner ve liman sıkıntıları gibi tedarik zincirindeki operasyonel aksaklıklar arasında uyumsuzluk yaşandığına işaret edilen açıklamada, konteyner taşımacılığına yönelik talebin yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada, salgınla yönelik kısıtlamalar kaldırıldığında deniz ticareti ve navlun fiyatlarının bir süre daha güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.

Küresel navlun fiyatlarının kısa vadede yüksek kalmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, ancak uzun vadede tedarik zincirindeki aksaklıklar giderildiğinde ve daha fazla yeni gemi konuşlandırıldığında daha ılımlı hale geleceği kaydedildi.

Açıklamada, yüksek nakliye fiyatlarının tedarik zinciri kesintilerinin ortadan kalkma hızına kıyasla genel mal talebindeki hızlı toparlanmayla destekleneceği ifade edildi.

Deniz yoluyla yapılan ticaretin "yeni normale" alışmasının daha uzun süreceği ve orta vadede operasyonel verimsizliklerle karşılaşmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, mevcut nakliye ücretlerinin sürdürülemez olduğu, liman tıkanıklığından kaynaklanan aksaklıklar ile konteyner sıkıntısı çözüldüğünde bu ücretlerin de düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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