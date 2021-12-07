Son dakika haberleri | FIRTINA HASTANENİN DIŞ CEPHESİNİ UÇURDU

ANTALYA (DHA) - Antalya'da şiddetli fırtına; uçak seferleri durdu (2)

Antalya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde servislerin bulunduğu binanın dış cephe kaplamaları yerinden koptu. Sökülen kaplamalar ve beton parçaları otopark kısmına düşerken, daha önce alınan önlem ile o sırada kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Otoparkın çevresi itfaiye ekibi tarafından güvenlik amaçlı kapatılırken, binadan sarkmakta olan kaplamaları onarım çalışmaları sürüyor.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan reklam panoları da şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Tahta parçalarının etrafa uçuşması nedeniyle yoldan geçen araçlar, zor anlar yaşadı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçesinde çok sayıda ağaç devrildi. Caddelere devrilen ağaçlar trafiği aksatırken, park halindeki araçların üzerine devrilen ağaçlar ise maddi hasara yol açtı. Kentin işlek bulvarlarındaki çöp konteynerleri ise fırtınayla birlikte savruldu. Karayolunda seyreden araç sürücüleri, aniden önlerine çıkan konteynerlere çarpmamak için çaba harcadı.

SEL SULARI YOLU GÖTÜRDÜ

Konyaaltı ilçesinde Bahtılı- Çakırlar karayolu üzerinde yapımı devam eden köprünün hemen yanına geçici olarak yapılan ve ulaşımı sağlayan yan yol sel sularının altında kaldı. Dağdan dere yatağına gelen sel sularına bir süre direnen asfalt yol, daha sonra parçalanarak suyla birlikte denize sürüklendi. Yol jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.