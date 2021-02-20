Son dakika haberleri! Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı
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Son dakika haberleri! Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı

20.02.2021 09:36 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:40
Son dakika haberleri! Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı

Son dakika haberleri: BURSA'nın İnegöl ilçesindeki fırına giren şüpheli, sadakakutusunu çalarak kayıplara karıştı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki fırına giren şüpheli, sadaka

kutusunu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamelarına yansıdı.

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'ndeki fırına,17 Şubat gecesi, çalışanların ayrılmasından 15 dakika sonra giren şüpheli, sadaka kutusunu alarak, kaçtı. Sabah iş yerine gelen fırın sahibi Bünyamin Öztürk, sadaka kutusunun olmadığını fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Sadaka kutusunun çalındığını gören Öztürk, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kameralara yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bünyamin Öztürk, "Gece iş yerini kapattık. Bizden sonra iş yerinin kapısını zorlayıp açan bir şahıs sadaka kutusunu çalıp gitmiş. Mübarek üç aylara girdik, böyle bir olay bizi üzdü. Polis ekiplerine durumu bildirdik. Gereğini yapacaklar" dedi.


- Bursa
Son dakika haberleri! Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı
Son dakika haberleri! Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı
Son dakika haberleri! Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı
Son dakika haberleri! Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı
Son dakika haberleri! Fırındaki sadaka kutusunu çalan şüpheli, kameralara yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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