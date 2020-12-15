Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

15.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:06
Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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