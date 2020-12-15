Son dakika haberleri | Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
15.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:06
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan