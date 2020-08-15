Son dakika haberleri... Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişimindeki terörist etkisiz hale getirildi Son dakika gündem haberine göre Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, komandoların terör örgütlerine geçit vermediği belirtilerek, huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişimindeki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Kaynak: AA