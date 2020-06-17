Son dakika haberleri: Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi
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Son dakika haberleri: Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi

Son dakika haberleri... Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdiMurat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Süper Lig'in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi" dedi.

17.06.2020 20:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 20:20

Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - TFF 1'inci Lig ekibi Boluspor'un teknik direktörü Fırat Gül, "Süper Lig'in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi" dedi.

Boluspor, yeniden başlayacak ligin 29'uncu haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Altınordu maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde teknik direktör Fırat Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşusunun ardından taktik antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Fırat Gül, koronavirüs pandemisinden önce yakaladıkları havayı devam ettirmek ve sezonu istedikleri yerde bitirmek istediklerini ifade ederek, "Pandemi sürecinden geçtik. Bu dönem sadece bizim için değil herkes için zor geçti. Ligimizi değerlendirecek olursak, en az vakti olan takımın 1 ay hazırlanmak için vakti oldu. Takımların hemen hemen tamamı hazırlanmış durumda. Süper Lig'in bizden 1 hafta önce başlaması ve maçların normal seyrinde oynanması takımları daha çok cesaretlendirdi. Şu aşamadan sonra bizim zaten durumumuz belli. Lig bitmiş değil bizim için. İlk geldiğimiz süreçte 4 puan dezavantajımız vardı. 4 puan geriden geldik, 1 puan öne geçtik. Çok ciddi bir hava yakalamıştık. Aynı havayı devam ettirmeye çalışıyoruz. Sonuç itibarıyla bu 1 puanlık avantajı ligin sonuna kadar taşıyıp, sezon sonunda ligi istediğimiz yerde bitireceğiz" diye konuştu.

Gül, futbolcuların virüsü ailelerine taşımaktan korktukları için çekinceleri olduğunu ancak tamamının adapte olduğunu söyleyerek, "Futbolcuların çekinceleri tabii ki var. Normalleşme süreci devam ediyor. Bir azalma oldu ama yeniden bir artış oldu. Futbocular kendilerinden ziyade virüsü ailelerine taşımaktan korkuyorlar. Onun dışında biz grup antrenmanlarına, takım antrenmanlarına uzun süre önce başladık. Futbolcular bu duruma adapte olmuş durumda. Problem yaşamıyoruz. Kulübümüz izole olmuş durumda. Dışarıdan giriş çıkışlar kontrol altında. Belirli aralıklarla 3 kez testten geçtik. Futbolculardan yana bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Zaten oyun başladıktan sonra oyuncular kendini oyunun akışına bırakıyor" dedi.

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Son dakika haberleri: Fırat Gül: Süper Lig maçlarının başlaması bizi cesaretlendirdi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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