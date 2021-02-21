Son dakika haberleri! Fırat Çakıroğlu için Selimiye Camisi'nde mevlit okutuldu

Gelen son dakika haberine göre Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından, Ege Üniversitesinde (EÜ) 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu ve şehitler için Selimiye Camisi'nde mevlit okutuldu.

Edirne Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından, Ege Üniversitesinde (EÜ) 6 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu ve şehitler için Selimiye Camisi'nde mevlit okutuldu.

Ege Üniversitesinde çıkan kavgada öldürülen Çakıroğlu, Edirne'de dualarla anıldı.

Selimiye Camisi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve mesafe kuralına uyarak camiye gelenler Çakıroğlu ve şehitler için dua etti.

Ülkü Ocakları üyeleri cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar