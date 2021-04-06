Ekip aracına çarparak kaçmaya çalışan firari uyuşturucu sanığı kıskıvrak yakalandı

Ekip aracına çarparak kaçmaya çalışan firari uyuşturucu sanığı kıskıvrak yakalandı Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı Antalya'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen Dalgakıran operasyonunun firari sanığı jandarma ve sivil araçlara çarparak kaçmaya çalıştı, kovalamacanın ardından yakalandı.

Ekip aracına çarparak kaçmaya çalışan firari uyuşturucu sanığı kıskıvrak yakalandı

Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

ANTALYA - Antalya'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen Dalgakıran operasyonunun firari sanığı jandarma ve sivil araçlara çarparak kaçmaya çalıştı, kovalamacanın ardından yakalandı. Jandarma ekiplerini görünce kaçarken ekip aracına ve sivil araca çarpan firari Ö.K.'nın kullandığı araçta uyuşturucu, hassas terazi, tabanca ve uyuşturucudan elde edildiği tahmin edilen para ele geçirildi.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti yapanlara yönelik Jandarma tarafından gerçekleştirilen Dalgakıran Operasyonunun firari sanığı Ö.K. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Ilıca mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ö. K.'nun kullandığı araç jandarmanın dur ikazına uymayarak ekip aracına ve sivil araca çarparak kaçtı. Ö.K.'nın kullandığı araç Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Kumköy Jandarma Karakolu ve Manavgat KOM timi ekipleri tarafından fiziki takip sonucu yakalandı.

Araçta yapılan aramada; 15 gram metamfetamin, 15 gram kokain, 9 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 2 adet 9mm tabanca ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 2 bin 775 TL ele geçirildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan ve hakkında Trafik güvenliği tehlikeye sokma, Kamu malına zarar verme, Uyuşturucu etkisinde Araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlaması uymamaktan işlem yapılan Ö.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN