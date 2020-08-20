Son dakika haberleri... Firari hükümlüler KOM ekiplerince yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre Eskişehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalandı.

Eskişehir'de, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü, polisin gerçekleştirdiği operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, "Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet" suçundan 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan D.B. ile 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E.'yi yakalayarak gözaltını aldı.

Öte yandan emniyetteki işlemleri akabinde hükümlüler, cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA