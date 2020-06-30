Son dakika haberleri... Firari hırsız polis ekiplerince yakalandı Son dakika haberleri: Firari hırsız polis ekiplerince yakalandı Polis ekiplerinin titiz çalışmaları hırsızı ele verdi Eskişehir'de, çeşitli hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Firari hırsız polis ekiplerince yakalandı

Polis ekiplerinin titiz çalışmaları hırsızı ele verdi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, çeşitli hırsızlık suçundan aranan 1 şüpheli polisin titiz çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin farklı zamanlarda yaklaşık 25 bin TL'lik hırsızlık olaylarına karıştığı da belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; 22 Haziran tarihinde Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesinde meydana gelen hırsızlık olayının failinin veya faillerinin yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğimizce çalışma başlatılmıştı. Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde,

araç kiralayarak hırsızlık olayına karışan şahsın Z.E.Ç. olduğu tespit edildi. Polis dün gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca şüpheli Z.E.Ç.'nin kentte farklı zaman ve yerlerde maddi değeri toplam 23 bin 700 TL'lik olaya karıştığı da tespit edildi.

Öte yandan gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA