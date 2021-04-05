YALOVA FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, YALOVA'DA YAKALANDI

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YALOVA'da, 'FETÖPDY'ye üye olmak'tan hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B., yakalandı.

YALOVA'da, 'FETÖPDY'ye üye olmak'tan hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖPDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B.'nin Yalova'da olduğunu belirledi. Ekipler, 2 Nisan Cuma günü, Yalova'daki evinin etrafında dolaşırken, operasyonla yakaladı. R.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı