YALOVA FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, YALOVA'DA YAKALANDI
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YALOVA FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, YALOVA'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

YALOVA'da, 'FETÖPDY'ye üye olmak'tan hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B., yakalandı.

YALOVA'da, 'FETÖPDY'ye üye olmak'tan hakkındaki 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖPDY'ye üye olmak' suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan eski 3'üncü sınıf emniyet müdürü R.B.'nin Yalova'da olduğunu belirledi. Ekipler, 2 Nisan Cuma günü, Yalova'daki evinin etrafında dolaşırken, operasyonla yakaladı. R.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

YALOVA FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, YALOVA'DA YAKALANDI
YALOVA FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, YALOVA'DA YAKALANDI
YALOVA FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, YALOVA'DA YAKALANDI
YALOVA FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, YALOVA'DA YAKALANDI
YALOVA FİRARİ FETÖ HÜKÜMLÜSÜ ESKİ EMNİYET MÜDÜRÜ, YALOVA'DA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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