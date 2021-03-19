Son dakika haberleri | "Fino Gürkan" lakaplı çete operasyonu kamerada
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Son dakika haberleri | "Fino Gürkan" lakaplı çete operasyonu kamerada

19.03.2021 13:04 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:11

Gelen son dakika haberine göre "Fino Gürkan" lakaplı çete operasyonu kamerada Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çete üyesi 14 şüpheliye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Fino Gürkan" lakaplı çete operasyonu kamerada

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele polisinden "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çete üyesi 14 şüpheliye yönelik 3 ilçede eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çete lideri Gürkan G. birlikte 12 şüpheli gözaltına alınırken operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri "Silahlı Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek", "Araç Kundaklama", "Kasten Yaralama", "Yağma(Gasp)", "Tehdit" gibi suçlara karıştıkları belirlenen "Fino Gürkan" lakaplı organize suç liderinin çetesine yönelik operasyon düzenlendi.

14 şüphelinin yakalanmasına yönelik Güngören merkezli Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda aralarında çete lideri Gürkan G.'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin aramasının devam ettiği öğrenilirken operasyonlarda 3 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Öte yandan operasyon anı polis kamerasına yansıdı. Görüntülerde evlere baskın yapan ekiplerin aramalar yaptıkları görülüyor.

Son dakika haberleri | 'Fino Gürkan' lakaplı çete operasyonu kamerada
Son dakika haberleri | 'Fino Gürkan' lakaplı çete operasyonu kamerada
Son dakika haberleri | 'Fino Gürkan' lakaplı çete operasyonu kamerada
Son dakika haberleri | 'Fino Gürkan' lakaplı çete operasyonu kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN

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