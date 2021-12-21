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Son dakika haberleri | Finike'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri | Finike'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri, ihbarın geldiği bölgeye operasyon düzenledi.

Antalya'nın Finike ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarını alan jandarma ekipleri, ihbarın geldiği bölgeye operasyon düzenledi. Şüpheli şahıs operasyonda yakalanırken, şahsın ikametinde 41 kapsül uyuşturucu madde ele geçirildi.

Finike'nin Yuvalı Mahallesi'nde 20 Aralık Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında F.V. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı, Finike İlçe Jandarma Komutanlığı Hasyurt Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Finike JASAT Timlerini harekete geçirdi. Ekipler, ihbarın geldiği bölgeye operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda F.V. yakalanırken, şüphelinin adresinde yapılan aramada toplam 41 kapsül uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili F.V. hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

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