Son dakika haberleri | Finike'de jandarma sokak hayvanları için mama bıraktı

FİNİKE, ANTALYA (AA) - Antalya'da jandarma ekipleri sokak hayvanlarını mama ile besledi

Finike'de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yerleşim alanlarındaki sokak hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının beslenebilmesi için çalışma başlattı.

Jandarma ekipleri Arif, Çatallar, Yalnız mahalleleri ile Avlanbeli mevkisindeki 35 sokak hayvanını mama ile besledi.